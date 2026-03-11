Ομάδες

NBA: Αδιανόητος Αντεμπάγιο! Σημείωσε 83 πόντους και έσπασε το ρεκόρ του Μπράιαντ!
AP Photo/Rebecca Blackwell
Onsports Team 11 Μαρτίου 2026, 08:37
NBA / Μαϊάμι Χιτ / Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

NBA: Αδιανόητος Αντεμπάγιο! Σημείωσε 83 πόντους και έσπασε το ρεκόρ του Μπράιαντ!

Ιστορική ήταν η εμφάνιση του Μπαμ Αντεμπάγιο κόντρα στους Ουίζαρντς, μια και σημείωσε 83 πόντους και «έσπασε» το ρεκόρ του Κόμπι Μπράιαντ από το 2006.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην ιστορία του NBA, οδηγώντας τους Χιτ σε εντός έδρας νίκη 150-129 απέναντι στους Ουίζαρντς.

Ο άσος της ομάδας του Μαϊάμι σημείωσε απίστευτους 83 πόντους σε 41:54 συμμετοχής, έχοντας 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές, ενώ παράλληλα πρόσθεσε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 τάπες, με 5 λάθη.

Η επίδοσή του αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη στην ιστορία του NBA, πίσω μόνο από τους 100 πόντους που είχε σημειώσει ο Τσάμπερλέιν το 1962. Με αυτή την εμφάνιση, ο σέντερ των Χιτ ξεπέρασε και τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος είχε πετύχει 81 πόντους με τους Λέικερς απέναντι στους Ράπτορς το 2006.

Παράλληλα, ο Αντεμπάγιο έγινε ο 11ος διαφορετικός παίκτης στην ιστορία του NBA που καταφέρνει να σημειώσει 70 ή περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι, μπαίνοντας σε μια λίστα όπου βρίσκονται επίσης οι Μπράιαντ, Ντόντσιτς, Τόμσον, Λίλαρντ, Μίτσελ, Ρόμπινσον, Μπέιλορ, Εμπίντ και Μπούκερ.

Από τους υπόλοιπους παίκτες των Χιτ, που συνολικά πέτυχαν 67 πόντους, ξεχώρισε ο Φοντέκιο με 18 πόντους σε 22:17 συμμετοχής, ευστοχώντας σε 3 από τα 4 τρίποντα που επιχείρησε. Για τους Γουίζαρντς, κορυφαίος ήταν ο Σαρ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους.

Η στιγμή που ο Αντεμπάγιο σκόραρε τον 83ο πόντο του



