Basketball Champions League: Για το απόλυτο η ΑΕΚ κόντρα στην Τόφας
Οnsports Τeam 11 Μαρτίου 2026, 10:00
ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: Για το απόλυτο η ΑΕΚ κόντρα στην Τόφας

Το 5/5 θέλει να κάνει απόψε (19:00) η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, κόντρα στην Τόφας και να παραμείνει αήττητη στην κορυφή του ομίλου της.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας για την 5η αγωνιστική του BCL (11/3, 19:00), με την Ένωση να στοχεύει στη νίκη που θα την διατηρήσει μόνη πρώτη στον όμιλο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει επιστροφές στο ρόστερ, καθώς Δημήτρης Κατσίβελης και Δημήτρης Φλιώνης τέθηκαν κανονικά στην διάθεση των «κιτρινόμαυρων». Η Ένωση μπορεί να κλειδώσει από σήμερα την πρωτιά στο όμιλο, σε περίπτωση που νικήσει την τουρκική ομάδα και ταυτόχρονα η Καρδίτσα κερδίσει εντός έδρας την Άλμπα Βερολίνου.

Οι Καρδιτσιώτες υποδέχονται στο «Γιάννης Μπουρούσης» την Άλμπα Βερολίνου (21:00) και θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη που θα… ωφελήσει και τις δύο ελληνικές ομάδες στον θεσμό.

10ος Όμιλος

5η αγωνιστική
ΑΕΚ – Τόφας (11/3, 19:00)
Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου (11/3, 21:00)

Η Κατάταξη
1. ΑΕΚ* 8 (4-0)
2. Άλμπα Βερολίνου* 7 (3-1)
3. Τόφας 5 (1-3)
4. Καρδίτσα 4 (0-4)



