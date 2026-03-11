Champions League: «Τιτανομαχία» Ρεάλ-Σίτι - Μεγάλες μάχες σε Παρίσι και Λεβερκούζεν

AP Photo/Manu Fernandez

Onsports Team

Τέσσερις ακόμη «μάχες» διεξάγονται την Τετάρτη (11/3) στη φάση των «16» του Champions League, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως σε Μαδρίτη και Παρίσι.

Η Άρσεναλ, πρωτοπόρος της Premier League, απόλυτη νικήτρια της League Phase και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία είχε αποκλείσει στα playoffs τον Ολυμπιακό.

Οι δύο μεγαλύτερες αναμετρήσεις της βραδιάς διεξάγονται στο Παρίσι και τη Μαδρίτη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, που τη φετινή σεζόν δεν έχουν εμφανιστεί το ίδιο πειστικοί και κυρίαρχοι όπως στο παρελθόν, θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ με 3-0. Εκείνη η ήττα τους στέρησε την ευκαιρία να κατακτήσουν το πρώτο ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις ΗΠΑ, το μοναδικό τρόπαιο που δεν κατάφεραν να προσθέσουν στη συλλογή τους το 2025.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης, που κατέχει το ρεκόρ κατακτήσεων στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League με 15 τίτλους, αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης. Η «βασίλισσα» καλείται να διαχειριστεί και σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, με σημαντικότερο αυτόν του σταρ της, Κιλιάν Μπαπέ.

Ο έτερος αγώνας της ημέρας φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που δεν θεωρούνταν φαβορί για να φτάσουν σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία προκρίθηκε απευθείας ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες ομάδες της League Phase, αντιμετωπίζει τη Μπόντο/Γκλιμτ από τη Νορβηγία, που έκανε την έκπληξη στα playoffs αποκλείοντας με δύο νίκες την Ίντερ, φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας για τη φάση των «16» του Champions League: