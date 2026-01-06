«Ρίβερ Πλέιτ ή Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο»

Onsports Team

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αργεντινή ο 20χρονος εξτρέμ θα επιλέξει ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο έχει εξελιχθεί σε σίριαλ στην Αργεντινή. Εδώ και μέρες η Ρίβερ Πλέιτ περιμένει την απάντηση του παίκτη, έχοντας συμφωνήσει ουσιαστικά με την Γοδόι Κρουζ, ο Παναθηναϊκός όμως έχει μπει σφήνα στην υπόθεση και διεκδικεί και αυτός τις πιθανότητές του να κάνει δικό του τον παίκτη.

Μάλιστα οι "πράσινοι" έχουν σύμμαχο και τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, που φέρεται να προτιμά να τον στείλει εκτός χώρας για να αγωνιστεί.

Πρόσφατες αναφορές στα ΜΜΕ της χώρας, τόνιζαν πως στη Ρίβερ υπάρχει αισιοδοξία και αναμένουν την Τρίτη (6/1) την απόφαση του παίκτη, για τον οποίο είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει από το περασμένο καλοκαίρι χωρίς επιτυχία. Παράλληλα όμως, τονιζόταν πως υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα η οποία έχει κάνει κίνηση για τον διεθνή με τις μικρές Εθνικές της «αλμπισελέστε».