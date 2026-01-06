Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Ρίβερ Πλέιτ ή Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο»
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 08:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

«Ρίβερ Πλέιτ ή Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αργεντινή ο 20χρονος εξτρέμ θα επιλέξει ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο έχει εξελιχθεί σε σίριαλ στην Αργεντινή. Εδώ και μέρες η Ρίβερ Πλέιτ περιμένει την απάντηση του παίκτη, έχοντας συμφωνήσει ουσιαστικά με την Γοδόι Κρουζ, ο Παναθηναϊκός όμως έχει μπει σφήνα στην υπόθεση και διεκδικεί και αυτός τις πιθανότητές του να κάνει δικό του τον παίκτη.

Μάλιστα οι "πράσινοι" έχουν σύμμαχο και τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, που φέρεται να προτιμά να τον στείλει εκτός χώρας για να αγωνιστεί. 

Πρόσφατες αναφορές στα ΜΜΕ της χώρας, τόνιζαν πως στη Ρίβερ υπάρχει αισιοδοξία και αναμένουν την Τρίτη (6/1) την απόφαση του παίκτη, για τον οποίο είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει από το περασμένο καλοκαίρι χωρίς επιτυχία. Παράλληλα όμως, τονιζόταν πως υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα η οποία έχει κάνει κίνηση για τον διεθνή με τις μικρές Εθνικές της «αλμπισελέστε». 

Μία απ’ τις τελευταίες αναφορές, ήρθε από τον δημοσιογράφο, Σεμπαστιάν Σρουρ. Καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιν στο Radio Continental και στο PicadoTV. Όπως έγραψε στο Χ, ο Σαντίνο Αντίνο θα επιλέξει ανάμεσα στους «εκατομμυριούχους» του Μπουένος Άιρες, ή τον Παναθηναϊκό. 
 
Χαρακτηριστικά έγραψε: «Σαντίνο Αντίνο: Ρίβερ ή………..». Κι ενώ δεν έγραψε το όνομα της ομάδας, συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία της φανέλας του «τριφυλλιού».
 


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χουάνκαρ για Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν μηνύματα ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια μου»
4 λεπτά πριν Χουάνκαρ για Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν μηνύματα ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια μου»
ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης
19 λεπτά πριν EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: "Μάχες" οκτάδας
51 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: "Μάχες" οκτάδας
ΣΠΟΡ
Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!
55 λεπτά πριν Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved