Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!

Onsports Team

Τελικά η Team Greece θα μονομαχήσει με τις ΗΠΑ και όχι με την Ελβετία στα προημιτελικά του United Cup!

Ολική ανατροπή στα πλάνα της ελληνικής ομάδας στο United Cup, καθώς η αντίπαλος που θα βρει μπορστά της, στα προημιτελικά, θα είναι η Αμερική και όχι η Ελβετία όπως αρχικά είχε φανεί.

Έτσι, λοιπόν, αλλάζουν... τα πάντα. Καταρχάς, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/1) και όχι στις 11!

Και, το σημαντικότερο, οι μονομαχίες που θα γίνουν είναι Φριτζ-Τσιτσιπάς, Γκοφ-Σάκκαρη και στο μεικτό διπλό οι αρχικές συνθέσεις είναι Γκοφ/Χάρισον-Σάκκαρη/Τσιτσιπάς.

Τα πράγματα δείχνουν... κάπως χειρότερα για την Ελλάδα, καθώς μιλάμε για τους κατόχους του τίτλου που διαθέτουν δύο παίκτες του Top 10.

Φριτζ και Γκοφ έχουν από μία ήττα φέτος στη διοργάνωση, όμως το διπλό είχε δύο στα δύο και γι' αυτό η ομάδα τους καθάρισε την πρωτιά στο Group A.

Στο head to head ο Τσιτσιπάς προηγείται του Αμερικανού με 3-2, έχοντας δύο σερί ήττες, ενώ Μαρία και Κόκο είναι στο 5-5, με τη νεαρή τενίστρια να έχει κερδίσει τέσσερις από τις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις τους.