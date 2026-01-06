Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!
Τελικά η Team Greece θα μονομαχήσει με τις ΗΠΑ και όχι με την Ελβετία στα προημιτελικά του United Cup!
Ολική ανατροπή στα πλάνα της ελληνικής ομάδας στο United Cup, καθώς η αντίπαλος που θα βρει μπορστά της, στα προημιτελικά, θα είναι η Αμερική και όχι η Ελβετία όπως αρχικά είχε φανεί.
Έτσι, λοιπόν, αλλάζουν... τα πάντα. Καταρχάς, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/1) και όχι στις 11!
Και, το σημαντικότερο, οι μονομαχίες που θα γίνουν είναι Φριτζ-Τσιτσιπάς, Γκοφ-Σάκκαρη και στο μεικτό διπλό οι αρχικές συνθέσεις είναι Γκοφ/Χάρισον-Σάκκαρη/Τσιτσιπάς.
Τα πράγματα δείχνουν... κάπως χειρότερα για την Ελλάδα, καθώς μιλάμε για τους κατόχους του τίτλου που διαθέτουν δύο παίκτες του Top 10.
Στο head to head ο Τσιτσιπάς προηγείται του Αμερικανού με 3-2, έχοντας δύο σερί ήττες, ενώ Μαρία και Κόκο είναι στο 5-5, με τη νεαρή τενίστρια να έχει κερδίσει τέσσερις από τις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις τους.