Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού στην αποστολή για το Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.

Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, πλην των Ελ Κααμπί και Μπρούνο που βρίσκονται στο Κόπα Άφρικα, θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο για το Super Cup το Σάββατο (3/1, 17:00) κόντρα στον ΟΦΗ.

Η ομάδα του Πειραιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή.

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 27 ποδοσφαιριστές, καθώς συμπεριλήφθηκαν και οι Πασχαλάκης και Πιρόλα παρότι είναι τραυματίες. Στην αποστολή είναι και ο Γιούσουφ Γιαζίτσι παρά τα σενάρια για σκέψεις φυγής του από τους ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.