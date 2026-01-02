Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Ο Τετέ θέλει μόνο Γκρέμιο»
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 11:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Ο Τετέ θέλει μόνο Γκρέμιο»

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα στη Βραζιλία ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει απορρίψει προτάσεις από Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ και Ατλέτικο Μινέιρο. 

Το σίριαλ της μεταγραφής ή όχι του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην Γκρέμιο καλά κρατεί και για μία ακόμα ημέρα τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αποκαλύπτουν πληροφορίες γύρω από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. 

Ο Τετέ φέρεται να έχει βάλει στόχο την επιστροφή του στη Βραζιλία και την Γκρέμιο, ούτως ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε και μάλιστα, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, έχει ήδη αρνηθεί προτάσεις από πολλές ομάδες που έχουν καταθέσει προτάσεις για την απόκτησή του. 

Ένα από τα σημερινά δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφέρουν πως ο παίκτης έχει διαμηνύσει στον μάνατζέρ του (ο οποίος σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα βρίσκεται στην Ελλάδα για συζητήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού) ότι θέλει μόνο Γκρέμιο έχοντας απορρίψει ήδη προτάσεις από τη Μπενφίκα, τη Βιγιαρεάλ και την Ατλέτικο Μινέιρο. 



