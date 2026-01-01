Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Η Αγγλία παίζει μπάλα - Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
Οnsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 09:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Η Αγγλία παίζει μπάλα - Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, 1 Ιανουαρίου 2026.   

Η πρώτη μέρα του 2026 ξεκινά με... ποδόσφαιρο.

Στην Αγγλία δεν σταματούν ποτέ και προσφέρουν στους λάτρεις του σπορ συναρπαστικές αναμετρήσεις με το ξεκίνημα του νέου έτους.

Premier League Championship συνεχίζονται κανονικά, με τους αγώνες της Λίβερπουλ με τη Λιντς και της Μάντσεστερ Σίτι με τη Σάντερλαντ να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γουίκομ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One

 

19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports Prime Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports Prime Μπρέντφορντ – Τότεναμ Premier League



