Φιορεντίνα: Ενίσχυση με τον Σόλομον από την Τότεναμ
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 18:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα: Ενίσχυση με τον Σόλομον από την Τότεναμ

Ο Ισραηλινός προσθέτει ποιότητα στο ρόστερ των «βιόλα» που θα κυνηγήσουν την παραμονή τους στη Serie A.

Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε δεινή θέση στο πρώτο μισό της σεζόν της Serie A, έχοντας μείνει τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα με 9 βαθμούς κι ετοιμάζει μεταγραφική «αντεπίθεση», προκειμένου να αλλάξει τα δεδομένα στον δεύτερο γύρο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «βιόλα» έκλεισαν την πρώτη μεταγραφή τους καθώς ήρθαν σε συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του διεθνούς Ισραηλινού εξτρέμ, Μανόρ Σόλομον.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν με μορφή δανεισμού στη Βιγιαρεάλ, ωστόσο, υπάρχει ήδη συμφωνία για να «σπάσει» ο δανεισμός του με τα «κίτρινα υποβρύχια» και να «μετακομίσει» στη Φλωρεντία.



