ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια»
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 19:32
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια»

Το video της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αρχή του 2026, χρονιά ορόσημο για τους Θεσσαλονικείς καθώς κλείνουν 100 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Το 2026 είναι μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ θέλει να θυμάται για πάντα. Κλείνει έναν αιώνα από την ίδρυσή του και ο «δικέφαλος» θέλει να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο και τις 365 μέρες του.

Με video και μήνυμα, η ΠΑΕ έδειξε τη φιλοσοφία των εορτασμών για τα 100 της χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτό:

«Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε.

Μα πάνω απ' όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια.

Αυτές τις αξίες, που είναι ο τρόπος ζωής μας από το 1926, θα τις κρατήσουμε αναλλοίωτες, όλοι μαζί, για να μας οδηγήσουν σε νέες κορυφές».



