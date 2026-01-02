Ομάδες

Βραζιλία: Ποινή από τη FIFA στην Μποταφόγκο
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 16:12
Απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους επέβαλλε η FIFA στην ομάδα της Βραζιλίας.

Η Μποταφόγκο, ιδιοκτησίας του Τζον Τέξτορ, πρώην ιδιοκτήτη της Λιόν, τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών για τις τρεις επόμενες περιόδους από τη FIFA που τέθηκε σε ισχύ λόγω χρέους που σχετίζεται με τη μεταγραφή του Αργεντινού διεθνούς Τιάγκο Αλμάδα. Ο 24χρονος Αλμάδα, κάτοχος Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή το 2022, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μποταφόγκο τον απέκτησε το 2024, όταν αγωνιζόταν με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο Major League Soccer (MLS). Κέρδισε το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και το Copa Libertadores με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία στη συνέχεια τον δάνεισε στη Λιόν τον Ιανουάριο του 2025, πριν τον πουλήσει στην Ατλέτικο τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η Ατλάντα Γιουνάιτεντ υπέβαλε καταγγελία στη FIFA, διεκδικώντας 21 εκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτα μεταγραφικά τέλη που οφείλονται στην Μποταφόγκο. Η FIFA αποφάσισε στη συνέχεια να επιβάλει απαγόρευση μεταγραφών στη βραζιλιάνικη ομάδα για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Η Μποταφόγκο δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ για να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία. Μποταφόγκο και Λιόν ανήκουν στον όμιλο Eagle Football Holdings.



