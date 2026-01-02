Ομάδες

Ο Ουάρντα… αυτοανακοινώθηκε στον Ηρακλή
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 17:17
SUPER LEAGUE 2 / Ηρακλής

Ο Ουάρντα… αυτοανακοινώθηκε στον Ηρακλή

Ο Αιγύπτιος θα φορά τα «κυανόλευκα» με τα οποία φωτογραφήθηκε, γνωστοποιώντας τη μετακίνησή του στους Θεσσαλονικείς.

Σημαντική ενίσχυση για τον Ηρακλή που «παλεύει» για την επιστροφή του στην Super League. Ο «γηραιός» που είναι πρωτοπόρος του Α’ ομίλου στη Super League 2, θα έχει στο ρόστερ του τον Αμρ Ουάρντα. Κάτι που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αιγύπτιος.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη όπου αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ. Έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα «κυανόλευκα» και το έκανε γνωστό ποστάροντας φωτογραφία στα social media. Επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ που τον ήθελαν πολύ κοντά στον «γηραιό».

warda1.png



