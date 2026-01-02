Ομάδες

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς «σκούπισαν» την Ιαπωνία
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 16:45
ΣΠΟΡ

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς «σκούπισαν» την Ιαπωνία

Νίκη σε straight sets απέναντι σε Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα και έτσι η Ελλάδα ολοκλήρωσε θριαμβευτικά το tie με την Ιαπωνία στο Περθ της Αυστραλίας.

Οι νίκες Σάκκαρη και Τσιτσιπά στο μονό, είχε δώσει την επικράτηση στην Ελλάδα απέναντι στην Ιαπωνία στο μεταξύ τους tie. Όμως το ελληνικό δίδυμο έβαλε… κερασάκι στην τούρτα, επικρατώντας και στο μεικτό διπλό που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας.

Επιβλήθηκε σε straight sets (6-2, 6-3) του διδύμου Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα. Έτσι η Team Greece έκανε το 3-0, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ από τους Ιάπωνες. Βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup.

Τη Δευτέρα (5/1) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Μεγάλη Βρετανία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αρχίσει απέναντι στον Μπίλι Χάρις και θα συνεχίσει η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Έμα Ραντουκάνου. Με τη σειρά να ολοκληρώνεται με το μεικτό διπλό.

Σε περίπτωση νίκης η Ελλάδα παίρνει την πρωτιά στο Group C και περνά στα προημιτελικά του Περθ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 7/1. Τα ημιτελικά και ο τελικός θα γίνουν στο Σίδνεϊ.

Οι δηλώσεις Σάκκαρη και Τσιτσιπά μετά το... σκούπισμα της Ιαπωνίας: 

 



