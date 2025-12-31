Στο νοσοκομείο ο βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρομπέρτο ​​Κάρλος

Οnsports Τeam

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρομπέρτο ​​Κάρλος μετά από επιπλοκές που παρουσίασε ύστερα από εγχείρηση καρδιάς.

Με τον χειρότερο τρόπο κλείνει το 2025 για τον Ρομπέρτο Κάρλος αλλά και για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς ο βραζιλιάνος μύθος του αθλήματος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, επειτα από επιπλοκές που παρουσίασε, μετά από εγχείρηση καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε διακοπές όταν πήγε για εξετάσεις στο πόδι, καθώς είχε έναν θρόμβο αίματος, ωστόσο η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε πως η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, όπως αναφέρει η AS.

Αμέσως εισήχθη στην κλινική και προχώρησε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο λόγω επιπλοκών η επέμβαση διήρκησε 3 ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και αναμένεται να μείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 48 ώρες.

Ο ίδιος, μέσω επικοινωνίας με την ισπανική εφημερίδα «AS», θέλησε να καθησυχάσει τους φίλους της Ρεάλ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα είμαι καλά».