Στο νοσοκομείο ο βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρομπέρτο Κάρλος
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρομπέρτο Κάρλος μετά από επιπλοκές που παρουσίασε ύστερα από εγχείρηση καρδιάς.
Με τον χειρότερο τρόπο κλείνει το 2025 για τον Ρομπέρτο Κάρλος αλλά και για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς ο βραζιλιάνος μύθος του αθλήματος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, επειτα από επιπλοκές που παρουσίασε, μετά από εγχείρηση καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε διακοπές όταν πήγε για εξετάσεις στο πόδι, καθώς είχε έναν θρόμβο αίματος, ωστόσο η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε πως η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, όπως αναφέρει η AS.
Αμέσως εισήχθη στην κλινική και προχώρησε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο λόγω επιπλοκών η επέμβαση διήρκησε 3 ώρες.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και αναμένεται να μείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 48 ώρες.
Ο ίδιος, μέσω επικοινωνίας με την ισπανική εφημερίδα «AS», θέλησε να καθησυχάσει τους φίλους της Ρεάλ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα είμαι καλά».
Ο 52χρονος Κάρλος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.
