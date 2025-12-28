Μαρσέλο: «Δεν μου άρεσε το γυμναστήριο - Πάντα είχα κοιλιά»

EUROKINISSI

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Μαρσέλο, ανοίγοντας ένα διαφορετικό κεφάλαιο της σπουδαίας καριέρας του και προκαλώντας έντονη συζήτηση γύρω από τον τρόπο ζωής του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος παραδέχθηκε πως ποτέ δεν ένιωσε ότι ζούσε όπως ένας «τυπικός» αθλητής υψηλού επιπέδου, καθώς δεν ακολουθούσε ειδική διατροφή ούτε περνούσε ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο.

Παρότι θεωρείται από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ όλων των εποχών, ο Μαρσέλο βρέθηκε αρκετές φορές στο στόχαστρο κριτικής για το βάρος και τη φυσική του κατάσταση, ιδιαίτερα σε περιόδους που η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ίδιος, ωστόσο, εξήγησε ότι ποτέ δεν ένιωσε ανασφάλεια ή προβληματισμό, καθώς η σωματική του διάπλαση ήταν πάντα η ίδια και δεν είχε εμμονή με την εικόνα του.

Μιλώντας στο podcast «Under the Goalposts» του Ίκερ Κασίγιας, ο Μαρσέλο μοιράστηκε μια χαρακτηριστική οικογενειακή στιγμή. Όπως ανέφερε, παρακολουθώντας παλιά βίντεο με τα παιδιά του, ο γιος του, Liam, τον ρώτησε αν τότε ήταν… χοντρός. «Του απάντησα χωρίς δισταγμό: “Ναι, έτσι ήμουν”. Ποτέ δεν είχα κοιλιακούς σαν τον Ρονάλντο. Πάντα είχα λίγη κοιλιά, αυτό ήταν το σώμα μου», είπε με χιούμορ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι πάντοτε απολάμβανε τη ζωή και το ποδόσφαιρο. «Φυσικά έκανα προπόνηση, αλλά δεν πήγαινα συστηματικά στο γυμναστήριο ούτε κρατούσα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής. Αργότερα άρχισα να προσέχω περισσότερο, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού μου και η φυσική μου κατάσταση ήταν σταθερά. Σε δύσκολες στιγμές έλεγαν πως είμαι υπέρβαρος κάτι συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρσέλο φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για τη Φλουμινένσε. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέγραψε 10 συμμετοχές και πέτυχε τρία γκολ, όλα απέναντι στον Ατρόμητο στο Κύπελλο Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση με συνολικό σκορ 6–3 στη φάση των «16».

Οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου αστέρα φωτίζουν μια διαφορετική πτυχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει ένας και μοναδικός δρόμος προς την κορυφή, ακόμη και για έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του σύγχρονου παιχνιδιού.