Πένθος στη Νότιγχαμ Φόρεστ: Πέθανε ο «θρύλος» της ομάδας, Τζον Ρόμπερτσον
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 17:48
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στη Νότιγχαμ Φόρεστ: Πέθανε ο «θρύλος» της ομάδας, Τζον Ρόμπερτσον

Μία από τις σπουδαιότερες μορφές της αγγλικής ομάδας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73ων χρόνων.

Θλίψη σκόρπισε στο Νότιγχαμ ανήμερα Χριστούγεννα, με την τραγική είδηση του θανάτου του Τζον Ρόμπερτσον. Στα 73 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή, όντας ένας απ’ τους κορυφαίους όλων των εποχών για την Φόρεστ.

Ήταν Σκωτσέζος και είχε αγωνιστεί σε περισσότερα από 500 ματς με τη Νότιγχαμ. Για 13 χρόνια, από το 1970 έως το 1983, ενώ επέστρεψε τη σεζόν 1985-86.

Ήταν εκείνος που έκανε την ασίστ στον Φράνσις για το νικητήριο γκολ στον τελικό του Πρωταθλητριών απέναντι στη Μάλμε το 1979.

Η ανακοίνωση της Φόρεστ:

«Με λύπη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και αγαπητού φίλου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον.

Ένας αληθινός θρύλος του συλλόγου μας και δύο φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, το απαράμιλλο ταλέντο, η ταπεινότητα και η ακλόνητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τον αγαπούσαν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρόμπο… Ο καλύτερός μας».



