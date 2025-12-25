Παπανικολάου: «Έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω»

Onsports Team

Η αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Μπολόνια ανήμερα Χριστούγεννα, καθώς μία μέρα μετά (26/12) φιλοξενείται απ’ την Βίρτους για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το ματς αυτό, τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι «ερυθρόλευκοι» και για την ενσωμάτωση του Μόρις.

Αναλυτικά:

Για την νίκη στα περσινά Χριστούγεννα στο Μιλάνο: «Το συζητούσαμε με τον Σάσα αυτό στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Ευελπιστούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να βοηθήσει και φέτος και να κάνουμε ένα αντίστοιχο του περσινού. Ξεχάστηκα κιόλας, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία πάνω από όλα σε όλο τον κόσμο, να χαρούν όλοι αυτές τις μέρες με τις οικογένειές τους, με χαμόγελα, με όμορφα συναισθήματα και όμορφες σκέψεις»

Για τη Βίρτους και το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια: «Είναι μια ομάδα που της αρέσει πάρα πολύ να παίζει έναν physical τύπο παιχνιδιού, να χαλάει το σύστημα της αντίπαλης ομάδας, να κόβει τις εύκολες πάσες, να κάνει deny. Κύριο μέλημα είναι να ματσάρεις αυτή την ενέργεια και να παίζεις στο ίδιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω, αλλά όλα πρέπει να ξεκινήσουν από αυτό το κομμάτι».

Για τον Μόρις: «Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά σαφέστατα χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο για να ενταχθεί, να μάθει το σύστημα της ομάδας, να ρολάρει και να τον μάθουμε και εμείς καλύτερα. Πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να βοηθήσει, αλλά για να δούμε όλο το εύρος των ικανοτήτων του θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα»

Για το ότι ταξίδεψε πολύς κόσμος με την αποστολή: «Είναι πολύ όμορφο για εμάς να έχουμε τον κόσμο στο πλάι μας, είναι ιδανικό ταξίδι για να συνδυάσουν τις γιορτές βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα και ελπίζουμε η πτήση της επιστροφής να είναι με όμορφα συναισθήματα και με χαμόγελα».