Ηρακλής: Τέλος ο Πουλιανίτης
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 18:27
BASKET LEAGUE / Ηρακλής

Ηρακλής: Τέλος ο Πουλιανίτης

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάριο Πουλιανίτη.

Με λιτή ανακοίνωσή της, η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε το τέλος της κοινής πορείας με τον 26χρονο γκαρντ.

«Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής.

Ο Πουλιανίτης αγωνίστηκε σε μόλις τρία παιχνίδια της Basket League, σημειώνοντας συνολικά δύο πόντους, με μέσο όρο συμμετοχής 3,8 λεπτά ανά αγώνα, πριν οι δύο πλευρές αποφασίσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.



