ΠΑΟΚ: Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. για τον Γιακουμάκη

Onsports Team

Το ενδιαφέρον της Οβιέδο για τον Έλληνα στράικερ που παίζει δανεικός στον «δικέφαλο», φέρνει μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις από την ομάδα που έχει τα δικαιώματά του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ανήκει στην Κρουζ Αζούλ και προέκυψε ενδιαφέρον από την Οβιέδο. Οι Μεξικανοί, όμως, δείχνουν να έχουν τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις για να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην χώρα της Κρουζ Αζούλ, η ομάδα δεν θέλει να μπει σε διαπραγμάτευση με ποσό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ! Θέτοντας υψηλά τα στάνταρ για όποιον θελήσει να κινηθεί για τον Έλληνα στράικερ.

Ειδικά με την σεζόν που κάνει ο παίκτης με τον ΠΑΟΚ (20 ματς, 9 γκολ) είναι λογικό να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον. Το θετικό για τους Θεσσαλονικείς είναι πως έχουν οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατ. ευρώ.