Λίβερπουλ-Χειρουργήθηκε στο πόδι ο Ίσακ, που θα μείνει εκτός για μήνες

Onsports team

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Αλεξάντερ Ίσακ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από κάταγμα στο αριστερό του πόδι, όπως επιβεβαίωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Οι «κόκκινοι» δεν έδωσαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του 26χρονου διεθνή Σουηδού, ωστόσο εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον μερικούς μήνες. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Ίσακ «υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση» για τραυματισμό στον αστράγαλο, ο οποίος περιελάμβανε κάταγμα περόνης.

Ο Ίσακ είχε περάσει ως αλλαγή και σκόραρε στο εκτός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τότεναμ το Σάββατο, όμως τραυματίστηκε σε μαρκάρισμα του Μίκι φαν ντε Φεν αμέσως μετά το σουτ για το γκολ και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, αποχωρώντας με εμφανή δυσφορία και τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου.

Ο φορ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι με ποσό-ρεκόρ για την Premier League (125 εκατ. λίρες), έχει πετύχει τρία γκολ σε 16 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ από τη μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ τον Σεπτέμβριο.

Ο τραυματισμός αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ίσακ. Το καλοκαίρι είχε μείνει εκτός της προετοιμασίας της Νιούκαστλ στην Ασία λόγω «ελαφρού τραυματισμού στον μηρό», ενώ ακολούθως προπονήθηκε μόνος του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων» στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (3-2) για το Champions League στις 17 Σεπτεμβρίου και πέτυχε το πρώτο του γκολ απέναντι στη Σαουθάμπτον (2-1 για το League Cup), όμως έκτοτε αντιμετώπισε ζητήματα φόρμας και ετοιμότητας. Το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Άρνε Σλοτ ήρθε στις 30 Νοεμβρίου κόντρα στη Γουέστ Χαμ, πριν σκοράρει ξανά απέναντι στην Τότεναμ.