«Φέτες» ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του - Ποζάρει ημίγυμνος μετά τη σάουνα
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 23:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φέτες» ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του - Ποζάρει ημίγυμνος μετά τη σάουνα

Ο CR7, στα 40 του χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση

Λίγο πριν «πατήσει» τα 41, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία για εκείνον είναι απλώς ένας αριθμός. Ο Πορτογάλος «αστέρας» εμφανίζεται πιο καλογυμνασμένος από ποτέ, με το σώμα του «κομμένο» στην εντέλεια και ποσοστό λίπους που θα ζήλευαν ακόμη και αθλητές δέκα χρόνια νεότεροι.

Ο CR7 πόζαρε με μαγιό της δικής του μάρκας και δημοσιοποίησε τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια θαυμασμού από τους ακολούθους του ανά τον κόσμο.

«Μετά τη σάουνα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο άσος της Αλ Νασρ έχει χτίσει και διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια ένα σώμα – «πολυεργαλείο», απόλυτα λειτουργικό για τις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου: Δύναμη, εκρηκτικότητα, αντοχή και ταχύτητα.



