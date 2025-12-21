Ομάδες

Στα άκρα Βινίσιους και Ρεάλ: Η απάντηση του Βραζιλιάνου στις αποδοκιμασίες του «Μπερναμπέου» (vid)
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 14:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα άκρα Βινίσιους και Ρεάλ: Η απάντηση του Βραζιλιάνου στις αποδοκιμασίες του «Μπερναμπέου» (vid)

O Βινίσιους αποδοκιμάστηκε έντονα από το κοινό της Ρεάλ και διέγραψε τη φωτογραφία του με φανέλα «βασίλισσας» από το προφίλ του στο Instagram.

Μπορεί η Ρεάλ να επικράτησε 2-0 της Σεβίλλης και να μείωσε στον έναν βαθμό από την Μπαρτσελόνα που δοκιμάζεται απόψε στην έδρα της Βιγιαρεάλ, ωστόσο η εικόνα της δεν ήταν καλή.

Το κοινό στο «Μπερναμπέου» αρκετές φορές αποδοκίμασε την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο και γιούχαρε έντονα τον Βινίσιους, όταν αυτός αντικαταστάθηκε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός αντέδρασε λίγα λεπτά μετά. Διέγραψε τη φωτογραφία στο προφίλ του στο Instagram, όπου κρατούσε μια φανέλα της «βασίλισσας», και την αντικατέστησε με μια φωτογραφία του με την εθνική Βραζιλίας. Επίσης, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες του στον αγώνα με την Σεβίλλη και αντί λεζάντας έγραψε τρεις τελείες...

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ έχουν χάσει την υπομονή τους με τον «Βίνι», ο οποίος προκαλεί με τη συμπεριφορά του εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων.

Στο clasico με την Μπαρτσελόνα αντέδρασε έντονα κατά την αντικατάστασή του, ενώ προ ημερών, στο ματς Κυπέλλου με την Ταλαβέρα, φάνηκε να γελάει στον πάγκο όταν οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-3.



