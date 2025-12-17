Ομάδες

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
Onsports Team 17 Δεκεμβρίου 2025, 21:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Ηρακλής για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συντρίβοντας τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Κατάκτησε έτσι εμφατικά την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογία, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και τέρματα 18-3, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά (θα μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του μετά το τέλος του ΠΑΟΚ-Μαρκό).

Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος, είναι πλέον πολύ πιθανός ένας «αιώνιος» ημιτελικός

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:



