Λαπόρτα: «Ενορχηστρωμένη εκστρατεία για να αμαυρωθεί η φήμη μας»

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Χουάν Λαπόρτα, κατέθεσε στην Επιτροπή Διαιτησίας ως μάρτυρας για την «υπόθεση Νεγκρέιρα» κάνοντας λόγο για μια στημένη υπόθεση.

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ισπανία με την ομάδα της Μπαρτσελόνα να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαριά κατηγορία.

Οι «Καταλανοί» κατηγορούνται ότι δωροδόκησαν τον πρώην αρχιδιαιτητή Ενρίκες Νεγκρέιρα, με τον πρόεδρο της ομάδας, Χουάν Λαπόρτα, να παίρνει σειρά και να καταθέτει ως μάρτυρας στην Επιτροπή Διαιτησίας.

Ο Χουάν Λαπόρτα επανέλαβε για μία ακόμα φορά πως τα χρήματα που δόθηκαν στον αρχιδιαιτητή δόθηκαν στο πλσίσιο συμβουλευτικής υπηρεσίας προς την ομάδα ενώ ξεκαθάρισε πως η καταγγελία αυτή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία των αντιπάλων του συλλόγου για να πληγεί η φήμη των «μπλαουγκράνα».

«Ενημερώθηκα (όταν ανέλαβα την προεδρία το 2003) ότι υπήρχε μια συμβουλευτική υπηρεσία διαιτησίας και θεωρήσαμε ότι είναι ενδεχομένως χρήσιμο για το αθλητικό τμήμα να συνεχίσει να πληρώνει για αυτήν. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση με σκοπό να χειραγωγήσει τον ανταγωνισμό ή να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αποδίδω όσα λέγονται σε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία για να αμαυρώσει τη φήμη της Μπάρτσα κατά τη διάρκεια μιας ένδοξης περιόδου, μιας περιόδου που δεν θα καταφέρουν να σπιλώσουν επειδή ο σύλλογος έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον τρόπο που κέρδισε και τον τρόπο που έπαιξε» είπε ο Πρόεδρος της Μπαρτσελόνα.