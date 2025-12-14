Ομάδες

La Liga: Αναβλήθηκε το Λεβάντε – Βιγιαρεάλ
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 18:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Αναβλήθηκε το Λεβάντε – Βιγιαρεάλ

Λόγω της πρόγνωσης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Βαλένθια, δε θα διεξαχθεί η αναμέτρηση για την Primera Division.

Η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Βιγιαρεάλ, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή (14/12) για την 16η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, αναβλήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις στην ανατολική ακτή της χώρας.

«Λόγω συστάσεων ασφαλείας που σχετίζονται με προβλέψεις καταρρακτωδών βροχών στην περιοχή της Βαλένθια και του κόκκινου συναγερμού (που εκδόθηκε από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία), η αρμόδια επιτροπή της RFEF (σ.σ. ισπανική ομοσπονδία) αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι η περιοχή της Βαλένθια επλήγη από πλημμύρες που άφησαν πίσω τους, περισσότερους από 200 νεκρούς.



