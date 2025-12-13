UEFA: Η Ελλάδα στο top 10 των Κυπέλλων Ευρώπης για το 2025-26

Onsports Team

Η συγκομιδή των συλλόγων της χώρας μας, φέρνουν την Ελλάδα στην 10η θέση της τρέχουσας σεζόν.

Οι νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ σε Champions και Conference League και οι ισάριθμες ισοπαλίες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο Europa League, έχουν φέρει την Ελλάδα στο top-10 των χωρών την σεζόν 2025-26 στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η χώρα μας με 4 από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν να συνεχίζουν τη διαδρομή τους, έχει συγκεντρώσει, όπως αναφέρει η UEFA 8.300 βαθμούς και καταλαμβάνει την 10η θέση, μπροστά από την 11η Ολλανδία (7.416 βαθμοί).

Στη συνολική βαθμολογία που καθορίζει εισιτήρια και συμμετοχή, η Ελλάδα είναι στην 11η θέση (42.512 βαθμοί), πίσω από την Τσεχία (44.900) και μπροστά από την Πολωνία (41.125). Να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι 7η με 10.000 βαθμούς.



Η κατάταξη των ελληνικών συλλόγων για την σεζόν 2025-26:

31 Ολυμπιακός 10.000 βαθμοί

52 Παναθηναϊκός 7.000

55 ΠΑΟΚ 7.000

56 ΑΕΚ 7.000

185 Άρης 1.500



Το top-10 των χωρών την τρέχουσα σεζόν:

1.Αγγλία 9/9 12.500 βαθμοί

2.Γερμανία 7/7 11.142

3.Ιταλία 7/7 11.000

4.Πορτογαλία 4/5 10.600

5.Ισπανία 8/8 10.375

6.Πολωνία 4/4 10.125

7.Κύπρος 3/4 10.000

8.Γαλλία 7/7 9.500

9.Δανία 2/4 9.125

10.Ελλάδα 4/5 8.300