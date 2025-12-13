Ομάδες

NBA: Ρεκόρ… ομαδικότητας από τους εκπληκτικούς Πίστονς! – Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Duane Burleson
Οnsports team 13 Δεκεμβρίου 2025, 08:19
NBA

NBA: Ρεκόρ… ομαδικότητας από τους εκπληκτικούς Πίστονς! – Όλα τα αποτελέσματα

Οι Πίστονς επικράτησαν 142-115 των Χοκς, σε ένα ματς που έγραψαν ιστορία με την ομαδικότητα τους! – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/12) στο NBA.

«Χορταστική» ήταν η βραδιά στο NBA, με το Ντιτρόιτ να «κλέβει» την παράσταση.

Οι Πίστονς επικράτησαν των Χοκς και πανηγύρισαν την πέμπτη νίκη τους στα τελευταία έξι ματς, έχοντας εφτά παίκτες με τουλάχιστον 12 πόντους!

Με αυτό τον τρόπο ισοφάρισαν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του NBA, την οποία κρατούσαν οι Μπακς (2018/19) κι οι Σπερς (2021/22). Πρώτος και καλύτερος για τα «πιστόνια» ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους κι 7 ασίστ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε την κορυφαία επίδοση της βραδιάς, καθώς σκόραρε 48 πόντους κι οδήγησε τους Καβαλίερς σε εντυπωσιακή ανατροπή! Η Ουάσινγκτον προηγήθηκε με 17 πόντους (98-81), αλλά στο τέλος το Κλίβελαντ επικράτησε με 130-126.

Οι Μπουλς έβαλαν τέλος σε αρνητικό σερί επτά ηττών, επικρατώντας 129-126 των Χόρνετς, έχοντας κορυφαίο τον Τζος Γκίντι (26π., 11ασ., 7ριμπ.).

Στη Φιλαδέλφεια, ο Τζοέλ Εμπίντ έπαιξαν MVP, σημειώνοντας 39 πόντους κι οι Σίξερς επικράτησαν 115-105 των Πέισερς.

Με τον Κεγιόντε Τζορτζ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 39 πόντους (12/20 σουτ, 10/10 βολές), οι Τζαζ νίκησαν 130-126 τους Γκρίζλις στο Μέμφις.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα των αγώνων του Σαββάτου (13/12):

  • Σάρλοτ – Σικάγο 126-129
  • Ντιτρόιτ – Ατλάντα 142-115
  • Φιλαδέλφεια – Ιντιάνα 115-105
  • Ουάσινγκτον – Κλίβελαντ 126-130
  • Μέμφις – Γιούτα 126-130
  • Ντάλας – Μπρούκλιν 119-111
  • Γκόλντεν Στέιτ – Μινεσότα 120-127

Pistons Dominate Hawks in Blowout Victory | Game Highlights | 12.12.2025

Donovan Mitchell's INSANE 48-PT Performance In DC | December 12, 2025

Joel Embiid Drops A Season-High 39 PTS | December 12, 2025

Keyonte George Drops A CAREER-HIGH 39 PTS In Memphis | December 12, 2025

Chicago Bulls vs Charlotte Hornets Full Game Highlights – December 12, 2025 | NBA Season



