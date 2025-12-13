Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

INTIME SPORTS

Οnsports team

«Πλούσιο» είναι το τηλεοπτικό μενού, όπου ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την GBL - Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/12).

Παιχνίδι… ειδικών συνθηκών θα διεξαχθεί απόψε στη Sunel Arena.

Για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση στο Μιλάνο, όπου και ηττήθηκαν με κακή εμφάνιση από την Αρμάνι, οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση κόντρα στη μαχητική, αλλά σε ακόμα ένα ματς, αποδεκατισμένη, λόγω των τραυματισμών, «Ένωση».

Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένο για το το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ντέρμπι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Άρη, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 16:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/12)