Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
Οnsports team 13 Δεκεμβρίου 2025, 08:48
STORIES

«Πλούσιο» είναι το τηλεοπτικό μενού, όπου ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την GBL - Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/12).

Παιχνίδι… ειδικών συνθηκών θα διεξαχθεί απόψε στη Sunel Arena.

Για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση στο Μιλάνο, όπου και ηττήθηκαν με κακή εμφάνιση από την Αρμάνι, οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση κόντρα στη μαχητική, αλλά σε ακόμα ένα ματς, αποδεκατισμένη, λόγω των τραυματισμών, «Ένωση».

Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένο για το το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ντέρμπι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Άρη, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 16:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/12)

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ποδόσφαιρο

14:00

Action 24

Αιγάλεω – Καλαμάτα

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Νόριτς – Σαουθάμπτον

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τορίνο – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ηρακλής – Άρης

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ Sports 1

Μύκονος Betsson – Καρδίτσα

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports Start

Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 6HD

Χόφενχαϊμ – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Mega News

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Α1 Γυναικών Volley League

17:00

Novasports Premier League

Λίβερπουλ – Μπράιτον

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 4HD

Τσέλσι – Έβερτον

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας

Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ρέξαμ – Γουότφορντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Μαγιόρκα – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Volley League Ανδρών 2025-26

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Πανιώνιος – Προμηθέας

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε7

Μπάσκετ

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ΑΠΟΕΛ - Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάρμα – Λάτσιο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Μπέρνλι – Φούλαμ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Μπαρτσελόνα – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ρίο Άβε - Βιτόρια Γκιμαράες

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Stoiximan GBL

21:00

Novasports 2HD

PSV Αϊντχόφεν – Χεράκλες

Eredivisie 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια

ACB Liga Endesa 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Άιζεναχ – Γκέπινγκεν

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Τρέντο – Βενέτσια

Lega Basket Serie A 2025-26

21:30

Novasports 4HD

Ανόβερο – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Άρσεναλ – Γουλβς

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Χετάφε – Εσπανιόλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Φόλκερκ – Χαρτς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άβες

Liga Portugal Betclic 2025-26

02:00

Action 24

Ρασίνγκ Κλουμπ – Εστουντιάντες

Liga Profesional Clausura

03:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπαντού Τζακ - Νοράιρ Μικαέλιαν

Boxing 2025

05:00

COSMOTE SPORT 7 HD

UFC Fight Night 2025

Μπράντον Ρόιβαλ - Μάνελ Καπέ


