ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση στην έδρα της Ένωσης

Onsports Team

Το ντέρμπι των Αθηνών διεξάγεται σήμερα για την Greek Basketball League, βρίσκοντας το «τριφύλλι» με ανάγκη ψυχολογικής τόνωσης πριν τη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Παιχνίδι… ειδικών συνθηκών θα διεξαχθεί απόψε στη Sunel Arena. Για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση των «πράσινων» στο Μιλάνο, όπου και ηττήθηκαν με κακή εμφάνιση από την Αρμάνι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ψάχνει άμεση ψυχολογική ανάταση, καθώς ακολουθεί και η «διαβολοβδομάδα» με σπουδαία ματς, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στην Κωνσταντινούπολη την Φενέρμπαχτσε και στο Telekom Center Athens την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αγωνιστικά ο προπονητής του «τριφυλλιού» πριν δύο μέρες δεν είχε στη διάθεσή του τους Ρισόν Χολμς και Τζέντι Όσμαν, πέρα φυσικά απ’ τη δεδομένη μακροχρόνια απουσία του Ματίας Λεσόρ. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση απέναντι στην Ένωση, η οποία έδειξε κόντρα στον Ολυμπιακό πως έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Παρότι έπαιζε εκτός έδρας σε εκείνη την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μένει να φανεί με πόσες απουσίες θα παραταχτεί, καθώς δεδομένα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Κρις Σίλβα και Αντονις Αρμς ταλαιπωρούνται από ίωση, ενώ εκτός είναι και οι Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.

Το αθηναϊκό ντέρμπι έχει προγραμματισμένο τζάμπολ για τις 20:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά απ’ το ERT2 Sports.