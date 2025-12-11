Ομάδες

Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 23:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία

Οι Ινδοί τιμούν τον Αργεντινό σούπερ σταρ με άγαλμα που θα αποκαλύψει ο ίδιος το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Ο Λιονέλ Μέσι λατρεύεται σε όλο τον πλανήτη, ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Ακόμη και τώρα που βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, οι εκδηλώσεις αγάπης και τιμής προς το πρόσωπό του, δεν λένε να κοπάσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ινδοί προχώρησαν στη δημιουργία ενός αγάλματος ύψους 22 μέτρων στην Καλκούτα! Τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα κάνει ο ίδιος ο Αργεντινός.

Ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι που πήρε πρόσφατα τον τίτλο του MLS, θα ταξιδέψει στην Ινδία το Σάββατο 13/12, όπου και θα παραμείνει για τρεις ημέρες. Με τον τίτλο της περιοδείας να είναι «GOAT tour».

Μαζί του θα είναι ο Λουίς Σουάρες και ο Ρόδρι Ντε Πολ, συμπαίκτες και επιστήθιοι φίλοι του. Πέρα από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος, θα βρεθεί επίσης σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη και Δελχί.

Το τεράστιο άγαλμα, δημιουργήθηκε από ένα συνεργείο στο οποίο δούλευαν 45 άτομα και έχει ύψος 22 μέτρα. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί fan zone με τίτλο «Hola Messi», όπου υπάρχει ομοίωμά του, μερικοί από τους τίτλους του, μέχρι και ομοίωμα του σπιτιού του στο Μαϊάμι!



