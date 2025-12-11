Ομάδες

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League
Οnsports team 11 Δεκεμβρίου 2025, 22:54
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

Δείτε τα highlights του Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ και «αγκάλιασε» την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από το 4ο λεπτό, μετά το αυτογκόλ του Μουκουντί, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχαν μια τρομερή ανατροπή!

Μάλιστα, η νίκη ήρθε με δύο πανέμορφα γκολ, το πρώτο με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο 52’ και το νικητήριο έπειτα από απίθανη ατομική ενέργεια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 63’.

Με το «τρίποντο» που πήρε στην Τουρκία, η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια, φουλάροντας, πλέον, για την πρώτη οκτάδα, η οποία δίνει εισιτήριο για τους «16».

 

Τα highlights του Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ



