Λειψία: Έγινε η πρώτη ομάδα με γυναίκα CEO στην Bundesliga

Onsports Team

Η Ελβετίδα, Τατιάνα Χένι, ανέλαβε ρόλο διευθύνουσας συμβούλου στην γερμανική ομάδα, όντας η πρώτη γυναίκα σε αυτό το ρόλο στο πρωτάθλημα της χώρας.

Η 59χρονη πρώην διεθνής Ελβετίδα και διοικητική σύμβουλος ποδοσφαίρου με εμπειρία, Τατιάνα Χένι, έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος (CEO) συλλόγου της Bundesliga. Αναλαμβάνοντας αυτό το ρόλο στη Λειψία.

Η Χένι μετά την ποδοσφαιρική της καριέρα διατέλεσε σε διάφορες θέσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην FIFA για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ήταν επίσης υπεύθυνη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην ελβετική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και αθλητική διευθύντρια στην εθνική λίγκα γυναικών ποδοσφαίρου (NWSL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων, μέχρι την αποχώρησή της νωρίτερα φέτος.

«Στις συζητήσεις μας, μας εντυπωσίασε εμάς και τις επιτροπές με την εμπειρία της, καθώς και με τον συνδυασμό εξειδικευμένων γνώσεων, ηγετικής δύναμης και στρατηγικής σκέψης», δήλωσε ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Λειψίας, Όλιβερ Μίντζλαφ.

Η Λειψία, που ανήκει στην Red Bull, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της Bundesliga, οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

«Ανυπομονώ για αυτόν τον νέο ρόλο. Είμαι πεπεισμένη ότι με ισχυρή ομαδική εργασία και εστίαση στα δυνατά σημεία της Λειψίας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε σημαντικό δυναμικό», δήλωσε η Χένι, η οποία Θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Ανυπομονώ να ξεκινήσω τον Ιανουάριο και να γνωρίσω τον σύλλογο σε βαθύτερο επίπεδο. Μαζί, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό που είναι ήδη μια επιτυχημένη πορεία και να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας», πρόσθεσε.