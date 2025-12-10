Λιονέλ Μέσι: Ο «Pulga» αναδείχθηκε MVP του MLS για δεύτερη σερί χρονιά

Οnsports team

Ο Λιονέλ Μέσι ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του MLS, λίγες μέρες αφότου ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο MLS με το Μαϊάμι.

Ο Μέσι κέρδισε το βραβείο Landon Donovan MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο, το οποίο απονέμεται από το 1996.

Τερμάτισε μπροστά από τον Δανό Άντερς Ντρέιερ (San Diego FC) και τον διεθνή επιθετικό από την Γκαμπόν Ντένις Μπουάνγκα (Los Angeles FC), επιβεβαίωσε το MLS.

Ο 38χρονος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου τερμάτισε τόσο ως ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (29 γκολ) όσο και ως ο πρώτος ασίστ (19 ασίστ, ισόβαθμος με τον Ντρέιερ) αυτή τη σεζόν.

Οι εμφανίσεις του βοήθησαν το Μαϊάμι να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στο MLS, νικώντας το Βανκούβερ με 3-1 στον τελικό το περασμένο Σάββατο.

Έχοντας φτάσει στο MLS από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2023, ο Μέσι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι τον Οκτώβριο μέχρι το 2028.

Δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), που θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς, με την εθνική του ομάδα, η οποία θα διεκδικήσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο.