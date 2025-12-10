Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λιονέλ Μέσι: Ο «Pulga» αναδείχθηκε MVP του MLS για δεύτερη σερί χρονιά
Οnsports team 10 Δεκεμβρίου 2025, 07:35
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Ο «Pulga» αναδείχθηκε MVP του MLS για δεύτερη σερί χρονιά

Ο Λιονέλ Μέσι ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του MLS, λίγες μέρες αφότου ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο MLS με το Μαϊάμι.

Ο Μέσι κέρδισε το βραβείο Landon Donovan MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο, το οποίο απονέμεται από το 1996.

Τερμάτισε μπροστά από τον Δανό Άντερς Ντρέιερ (San Diego FC) και τον διεθνή επιθετικό από την Γκαμπόν Ντένις Μπουάνγκα (Los Angeles FC), επιβεβαίωσε το MLS.

Ο 38χρονος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου τερμάτισε τόσο ως ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (29 γκολ) όσο και ως ο πρώτος ασίστ (19 ασίστ, ισόβαθμος με τον Ντρέιερ) αυτή τη σεζόν.

Οι εμφανίσεις του βοήθησαν το Μαϊάμι να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στο MLS, νικώντας το Βανκούβερ με 3-1 στον τελικό το περασμένο Σάββατο.

Έχοντας φτάσει στο MLS από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2023, ο Μέσι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι τον Οκτώβριο μέχρι το 2028.

Δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), που θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς, με την εθνική του ομάδα, η οποία θα διεκδικήσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
9 λεπτά πριν Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λιονέλ Μέσι: Ο «Pulga» αναδείχθηκε MVP του MLS για δεύτερη σερί χρονιά
49 λεπτά πριν Λιονέλ Μέσι: Ο «Pulga» αναδείχθηκε MVP του MLS για δεύτερη σερί χρονιά
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ: Ο Γεροθόδωρος ολοκλήρωσε μια λαμπρή καριέρα 26 ετών
3 ώρες πριν Βόλεϊ: Ο Γεροθόδωρος ολοκλήρωσε μια λαμπρή καριέρα 26 ετών
AUTO MOTO
Formula 1: Και επίσημα «τέλος» από τη Red Bull ο Χέλμουτ Μάρκο
6 ώρες πριν Formula 1: Και επίσημα «τέλος» από τη Red Bull ο Χέλμουτ Μάρκο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved