Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 08:15
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με το μεγάλο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του Champions League.

Μετά το... πρώτο πιάτο της έκτης «στροφής» της League Phase του Champions League, όπου ξεχώρισε η νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ολοκληρώνεται η αυλαία της αγωνιστικής, το βράδυ της Τετάρτης (10/12).

Στο πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Άρσεναλ δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Νάπολι.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

  • Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45), Cosmote Sport 3 HD
  • Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45), Cosmote Sport 2 HD
  • Μπριζ - Άρσεναλ (22:00), Cosmote Sport 5 HD
  • Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00), Cosmote Sport 4 HD
  • Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00), Cosmote Sport 8 HD
  • Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00), Cosmote Sport 7 HD
  • Γιουβέντους - Πάφος (22:00), Cosmote Sport 6 HD
  • Μπενφίκα - Νάπολι (22:00), Cosmote Sport 3 HD
  • Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00), Cosmote Sport 2 HD

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
2 λεπτά πριν Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
7 λεπτά πριν BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
11 λεπτά πριν Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
17 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved