Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Onsports Team

Με το μεγάλο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του Champions League.

Μετά το... πρώτο πιάτο της έκτης «στροφής» της League Phase του Champions League, όπου ξεχώρισε η νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ολοκληρώνεται η αυλαία της αγωνιστικής, το βράδυ της Τετάρτης (10/12).

Στο πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Άρσεναλ δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Νάπολι.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων