Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Με το μεγάλο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του Champions League.
Μετά το... πρώτο πιάτο της έκτης «στροφής» της League Phase του Champions League, όπου ξεχώρισε η νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ολοκληρώνεται η αυλαία της αγωνιστικής, το βράδυ της Τετάρτης (10/12).
Στο πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Άρσεναλ δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Νάπολι.
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων
- Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45), Cosmote Sport 3 HD
- Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45), Cosmote Sport 2 HD
- Μπριζ - Άρσεναλ (22:00), Cosmote Sport 5 HD
- Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00), Cosmote Sport 4 HD
- Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00), Cosmote Sport 8 HD
- Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00), Cosmote Sport 7 HD
- Γιουβέντους - Πάφος (22:00), Cosmote Sport 6 HD
- Μπενφίκα - Νάπολι (22:00), Cosmote Sport 3 HD
- Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00), Cosmote Sport 2 HD