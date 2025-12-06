Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολλανδία: Καταγγελία κατά οπαδών από την «Johan Cruyff Arena»
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 15:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία: Καταγγελία κατά οπαδών από την «Johan Cruyff Arena»

Μετά τα επεισόδια στα τελευταίο ματς του Άγιαξ, υπάρχουν νομικές ενέργειες κατά οπαδών που εντοπίζονται να ευθύνονται για τα γεγονότα.

H «Johan Cruyff Arena»,σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε καταγγελία εναντίον 10 οπαδών του Άγιαξ μετά από επεισόδια της περασμένης Κυριακής, κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Γκρόνινγκεν στην 14η αγωνιστική της Eredivisie.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 5ο λεπτό, αφού οι οπαδοί του Άγιαξ πυροδότησαν δύο φορές πυρσούς και καπνογόνα. Οι διαιτητές δέχτηκαν επίθεση και μια έξοδος κινδύνου άνοιξε διά της βίας, επιτρέποντας στους οπαδούς να εισέλθουν στο στάδιο ανεξέλεγκτα.

Ο Άγιαξ έχει εντοπίσει μεταξύ 10 και 15 υπόπτων χρησιμοποιώντας υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Είναι ύποπτοι για παραβίαση, δημόσια βία και εμπρησμό.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ντροπιάστηκε το ελληνικό μπάσκετ: Οι αναφορές του Μάικ Τζέιμς στην αναβολή του ΣΕΦ
21 λεπτά πριν Ντροπιάστηκε το ελληνικό μπάσκετ: Οι αναφορές του Μάικ Τζέιμς στην αναβολή του ΣΕΦ
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή
27 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολλανδία: Καταγγελία κατά οπαδών από την «Johan Cruyff Arena»
42 λεπτά πριν Ολλανδία: Καταγγελία κατά οπαδών από την «Johan Cruyff Arena»
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή του Μπεντίτεθ για τη Λάρισα
1 ώρα πριν ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή του Μπεντίτεθ για τη Λάρισα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved