Ολλανδία: Καταγγελία κατά οπαδών από την «Johan Cruyff Arena»

Μετά τα επεισόδια στα τελευταίο ματς του Άγιαξ, υπάρχουν νομικές ενέργειες κατά οπαδών που εντοπίζονται να ευθύνονται για τα γεγονότα.

H «Johan Cruyff Arena»,σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε καταγγελία εναντίον 10 οπαδών του Άγιαξ μετά από επεισόδια της περασμένης Κυριακής, κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Γκρόνινγκεν στην 14η αγωνιστική της Eredivisie.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 5ο λεπτό, αφού οι οπαδοί του Άγιαξ πυροδότησαν δύο φορές πυρσούς και καπνογόνα. Οι διαιτητές δέχτηκαν επίθεση και μια έξοδος κινδύνου άνοιξε διά της βίας, επιτρέποντας στους οπαδούς να εισέλθουν στο στάδιο ανεξέλεγκτα.

Ο Άγιαξ έχει εντοπίσει μεταξύ 10 και 15 υπόπτων χρησιμοποιώντας υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Είναι ύποπτοι για παραβίαση, δημόσια βία και εμπρησμό.