AEK: Το απόλυτο build up! 13 πάσες πριν από το δεύτερο γκολ – «Βασικό να κερδίζει η ομάδα» (βιντεο)

Η ΑΕΚ έκρυψε την μπάλα στο δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τους ποδοσφαιριστές της να αλλάζουν 13 πάσες – «Είμαι χαρούμενος όταν συμμετέχω, στόχος είναι πάντα να νικάει η ομάδα» δήλωσε ο MVP, Ρομπέρτο Περέιρα.

Με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα, η ΑΕΚ νίκησε 2-0 στο… ρελαντί τον ΟΦΗ κι έκανε το «4 στα 4» στον ενιαίο όμιλο στο Κύπελλο Ελλάδας.

Μάλιστα, το 1-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει τον Άρη με γκολ στο 90+5’, έδωσε στην «Ένωση» και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη κόντρα στον ΟΦΗ και στο δεύτερο τέρμα «έκρυψαν» την μπάλα! Στο απόλυτο build up, άλλαξαν 13 πάσες πριν ο Ζοάο Μάριο στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ, ενώ νωρίτερα είχε κάνει και το 1-0. Ο Αργεντινός ήταν ο MVP της ΑΕΚ, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Περέιρα μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση. Αναλυτικά όσα είπε κατά την παραλαβή του βραβείου του:

Για το ματς με τον ΟΦΗ και το βραβείο του MVP: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η ομάδα μπόρεσε και κέρδισε. Βγάλαμε αυτά που είχαμε δουλέψει για το σημερινό (σ.σ.: χθεσινό) παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίρνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, είχαμε μια καλή εμφάνιση και τώρα συνεχίζουμε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη συνέχεια και πρέπει να ετοιμαστούμε κατάλληλα».

Για το πώς νιώθει ο ίδιος: «Σε προσωπικό επίπεδο, βασικό για εμένα είναι η ομάδα να κερδίζει και είμαι προσωπικά χαρούμενος όταν μπορώ και συμμετέχω, όταν είμαι ανάμεσα στους 11 ή όταν μπαίνω να βοηθήσω την ομάδα από τον πάγκο. Στόχος μας είναι πάντα να νικάμε. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα να πάρει αυτή τη νίκη. Δεν μας μένει πολύς χρόνος, έχουμε ένα παιχνίδι να ετοιμάσουμε, οπότε δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε. Πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά και πάλι».