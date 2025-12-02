Ο Άγιαξ κλείνει το πέταλο των οργανωμένων στο ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Onsports Team

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε το κλείσιμο του πετάλου των οργανωμένων στο μεγάλο ντέρμπι με τη Φέγενορντ, εξαιτίας των γεγονότων στην αναμέτρηση κόντρα στη Χρόνινγκεν

Το παιχνίδι του Άγιαξ απέναντι στη Χρόνινγκεν την Κυριακή (30/11) διεκόπη, εξαιτίας των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί του «Αίαντα», με πολλά από αυτά να καταλήγουν στον αγωνιστικό χώρο.

Η συμπεριφορά των οργανωμένων εξόργισε τη διοίκηση, η οποία ανακοίνωσε πως θα κλείσει το πέταλο (τις θύρες 125 έως 129) στο Klassieker με αντίπαλο τη Φέγενορντ, τη 14η Δεκεμβρίου. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε πως η τελευταία προπόνηση του Άγιαξ θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Η αναμέτρηση με την Χρόνινχεν θα συνεχιστεί την Τρίτη (02/12, 15:30) χωρίς την παρουσία θεατών.