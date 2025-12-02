Ομάδες

Bundesliga: «Τέλος» από την Άουγκσμπουργκ ο Σάντρο Βάγκνερ
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 07:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: «Τέλος» από την Άουγκσμπουργκ ο Σάντρο Βάγκνερ

Άδοξο τέλος είχε το... πείραμα της Άουγκσμπουργκ με τον Σάντρο Βάγκνερ, καθώς ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του γερμανικού συλλόγου.

Μετά την ήττα 3-0 από τη Χοφενχάιμ, που άφησε την ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη στη 14η θέση της Bundesliga, ο 38χρονος προπονητής είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μίκαελ Στρολ, και τον αθλητικό διευθυντή, Μπένι Βέμπερ, στην οποία αποφασίστηκε η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Όπως ανακοίνωσε η Άουγκσμπουργκ, ο 46χρονος Μάνουελ Μπάουμ θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή για τα τρία ματς που απομένουν ως τη χειμερινή διακοπή, στη διάρκεια της οποίας θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τον πάγκο της ομάδας.

Η πρόσληψη του Βάγκνερ το περασμένο καλοκαίρι θεωρήθηκε έκπληξη, δεδομένου ότι η μοναδική εμπειρία που είχε ως πρώτος προπονητής ήταν στο τοπικό πρωτάθλημα της Βαυαρίας με την Ουντερχάκινγκ, πριν εργαστεί ως βοηθός στις εθνικές ομάδες της Γερμανίας (αρχικά στην Κ20 και εν συνεχεία στους άνδρες).



