George Best… of the Best

Είκοσι ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο πλανήτης αποχαιρέτησε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που «έβγαλε» ποτέ η μεγάλη Βρετανία και παραδόθηκε στα πάθη και τις εξαρτήσεις του.

Η σημερινή ημέρα δεν έχει σημαδέψει τους λάτρεις του ποδοσφαίρου μόνο λόγω της επετείου της απώλειας του τεράστιου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Σήμερα, το ποδόσφαιρο πενθεί διπλά, μιας και στις 25 Νοεμβρίου του 2005 ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο λαμπρούς αστέρες του. Έναν πραγματικό super star. Τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που «γνώρισε» ποτέ η Γηραιά Αλβιώνα. Το Τζορτζ Μπεστ.

Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αν είχε καταφέρει να ξορκίσει τους δαίμονές του, αν είχε καταφέρει να νικήσει τα πάθη και τις εξαρτήσεις του τότε ίσως να μιλήσουμε για κάτι πολύ, πολύ μεγαλύτερο.

Ο Μπεστ γεννήθηκε στο Μπέλφαστ το 1946 και ανακαλύφθηκε μόλις στα 15 του από σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου και εξελίχθηκε σε πραγματικό φαινόμενο. Με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ (1963–1974) σημείωσε 137 γκολ σε 361 συμμετοχές, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Αγγλίας, το Κύπελλο Πρωταθλητριών και τη Χρυσή Μπάλα. Η ταχύτητα, η τεχνική του, η ντρίμπλα και η πληθωρική του παρουσία στο γήπεδο τον έκαναν μύθο ήδη από την εφηβεία του.

Ο Μπεστ έγινε ο πρώτος «ποδοσφαιρικός ροκ σταρ», με αλκοόλ, ξέφρενη ζωή και διασημότητα να σκιάζουν την καριέρα του. Το 1974 έφυγε από τη Γιουνάιτεντ, και στη συνέχεια περιπλανήθηκε σε 15 ομάδες χωρίς ποτέ να βρει ξανά σταθερό βήμα.

Ο αλκοολισμός που τον σημάδεψε σε όλη του τη ζωή τον οδήγησε σταδιακά στην κατάρρευση της υγείας του. Παρά τη μεταμόσχευση ήπατος το 2002, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το ποτό. Στις 25 Νοεμβρίου 2005, ύστερα από σοβαρές επιπλοκές και πολλαπλές οργανικές ανεπάρκειες, ο Τζορτζ Μπεστ έφυγε από τη ζωή στα 59 του χρόνια.