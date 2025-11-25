Άρης: Ανακοίνωσε Τσαϊρέλη

Στον Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την επιστροφή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης είναι γεννηθείς στις 23 Φεβρουαρίου του 1988 και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στις θέσεις του σέντερ και του πάουερ φόργουορντ.

Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του έμπειρου αθλητή στην ομάδα μας, στην οποία ανήκε από το 2007 έως το 2012 και από το 2016 έως το 2018.

Ο νέος καλαθοσφαιριστής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το 2007 υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιό του με τον ΑΡΗ Betsson. Τη σεζόν 2008-09 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΛ και το 2009-10 στα Τρίκαλα. Το 2010 επέστρεψε στην ομάδα μας, όπου παρέμεινε έως το 2012.

Από το 2012 έως το 2014 έπαιξε στον ΠΑΟΚ και το 2014-15 βγήκε για πρώτη φορά εκτός ελληνικών συνόρων, για λογαριασμό της Tenerife. Στη διάρκεια της σεζόν υπέγραψε στον Ολυμπιακό όπου έμεινε έως το 2016. Τα επόμενα δύο χρόνια φόρεσε εκ νέου τη φανέλα του ΑΡΗ Betsson.

Τη σεζόν 2018-19 μετακόμισε στην Πάτρα και τον Προμηθέα και το 2019-20 στη Λήμνο όπου φόρεσε τη φανέλα του Ήφαιστου. Ξεκίνησε τη σεζόν 2020-21 στον Ηρακλή και στα μέσα της υπέγραψε στο Περιστέρι.

Το 2021-22 αγωνίστηκε στη Λάρισα και την επόμενη σεζόν επέστρεψε στον Προμηθέα Πάτρας. Το 2023-24 έπαιξε για δεύτερη φορά στον ΠΑΟΚ και πέρυσι ήταν παίκτης του Κολοσσού Ρόδου.

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, με τον Ολυμπιακό (2015, 2016), έχει δώσει το «παρών» σε δύο All Star Game (2013, 2014), ενώ έχει αγωνιστεί (65 συμμετοχές) σε όλες τις «μικρές» Εθνικές Ομάδες, αλλά και στις ομάδες Ανδρών (5 συμμετοχές) και Β Ανδρών (5 συμμετοχές).