Ρεάλ Μαδρίτης: Θέλει αναθεώρηση καταστατικού ο Φλορεντίνο Πέρεθ
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2025, 12:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Θέλει αναθεώρηση καταστατικού ο Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο πρόεδρος της «βασίλισσας» επιδιώκει την αναθεώρηση προκειμένου να επιτρέπονται οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Την αλλαγή στη δομή της Ρεάλ Μαδρίτης, θέλει ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο πρόεδρος της «βασίλισσας», κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του συλλόγου, δήλωσε ότι θα επιδιώξει την αναθεώρηση του καταστατικού του, σε έκτακτη γενική συνέλευση στο εγγύς μέλλον.

Ο 78χρονος επικεφαλής των Μαδριλένων δεν έκανε κάποια άμεση αναφορά σε ένα αναφερόμενο σχέδιο για την προσαρμογή της δομής της ιδιοκτησίας του συλλόγου ώστε να επιτραπούν ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετράει 123 χρόνια «ζωής», είναι ο πιο... πολύτιμος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο, καθώς το Forbes αποτιμά την αξία του στα 6,75 δισεκατομμύρια δολάρια (5,86 δισ. ευρώ).



