Παναθηναϊκός AKTOR: Ανανέωση συνεργασίας με την ECOMMBX

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την ECOMMBX, ένα Ελληνοκυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με έδρα στη Λευκωσία, η ECOMMBX εκπροσωπεί τη νέα εποχή των ψηφιακών πληρωμών, προσφέροντας σύγχρονες, γρήγορες και ευέλικτες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση δυναμικής επέκτασης στην Ελλάδα και σε ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, φέρνοντας μια πιο ανθρώπινη, άμεση και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές.

Η ECOMMBX εξειδικεύεται στη διαχείριση e-λογαριασμών, στις διασυνοριακές πληρωμές, στις προσωπικές και επαγγελματικές κάρτες, στο acquiring και στις συναλλαγματικές μετατροπές νομισμάτων — όλα μέσα από το ECOMMVERSE, μια ενιαία και καινοτόμα πλατφόρμα που δίνει άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της.

Η ECOMMBX χτίζει τη φιλοσοφία της πάνω σε μια start-up νοοτροπία, με αδιάκοπη προσπάθεια και αστείρευτη θέληση για καινοτομία. Μια εταιρεία που δεν επαναπαύεται ποτέ, που εξελίσσεται καθημερινά και που λειτουργεί με το ίδιο πάθος και ρυθμό όπως οι ομάδες που διεκδικούν τίτλους.

Η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την ECOMMBX αποτελεί ισχυρό παράδειγμα της φιλοσοφίας που ενώνει την αριστεία, την ομαδικότητα και τη φιλοδοξία για κατάκτηση νέων κορυφών. Δύο σύνολα που χαρακτηρίζονται από επιμονή, καρδιά και νοοτροπία αληθινών πρωταθλητών, συνεχίζουν το ταξίδι τους ενωμένα, ακόμη πιο δυναμικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.ecommbx.com».