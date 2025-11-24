Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός σε ελληνοσερβικές μονομαχίες – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοσερβικές μονομαχίες την τρέχουσα εβδομάδα στη Euroleague – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής.
Το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, φέρνει τους αγώνες της Euroleague νωρίτερα την τρέχουσα εβδομάδα.
Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνοσερβικές μάχες.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται (25/11, 21:15) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει (26/11, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena».
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι – Παρί Novasports4
- 19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 20:00 Playmakers Novasports Prime
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια Novasports Start
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Novasports Prime
- 21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Novasports4
- 23:15 Playmakers Novasports Prime
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 19:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime
- 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5
- 22:30 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime