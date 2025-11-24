Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός σε ελληνοσερβικές μονομαχίες – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοσερβικές μονομαχίες την τρέχουσα εβδομάδα στη Euroleague – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής.

Το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, φέρνει τους αγώνες της Euroleague νωρίτερα την τρέχουσα εβδομάδα.

Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνοσερβικές μάχες.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται (25/11, 21:15) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει (26/11, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρί Novasports4

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

20:00 Playmakers Novasports Prime

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια Novasports Start

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Novasports Prime

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Novasports4

23:15 Playmakers Novasports Prime

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου