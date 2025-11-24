Ομάδες

Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Χαντς
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 13:20
BASKET LEAGUE

Ο Τζέιλεν Χαντς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής μετά την μεγάλη νίκη της ομάδας του, στη δεύτερη παράταση, επί της Καρδίτσας. 

Πολυτιμότερος παίκτης της έβδομης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL ήταν ο Τζέιλεν Χαντς.

Ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε τον Πανιώνιο να πάρει σπουδαία νίκη-ανάσα με 107-105 απέναντι στην Καρδίτσα στη δεύτερη παράταση.

Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου είχε 34 πόντους με 7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 11/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 8 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

 



