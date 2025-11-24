Πλευρά Μυστακίδη: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα»

Οnsports Τeam

Στην τελική ευθεία για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη βρίσκονται οι δύο πλευρές.

Όποια προβλήματα ανέκυψαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του κ. Μυστακίδη, αναφορικά με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας του «Δικεφάλου» ξεπεράστηκαν και όπως όλα δείχνουν βρισκόμαστε μια ανάσα από το να… πέσουν οι υπογραφές για την αλλαγή σελίδα στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Σήμερα, με νέα επιστολή της η πλευρά Μυστακίδη φανερώνει τη σύμπλευση ουσιαστικά με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέροντας:

Η επιστολή:

«ΠΡΟΣ: «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα.

Mε εκτίμηση,

Για την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA»