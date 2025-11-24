COSMOTE TV: Το UEFA Champions League επιστρέφει με Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

Onsports Team

Η 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 25-26/11 στην COSMOTE TV.

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τη Ρεάλ Μαδρίτης των Μπαπέ και Βινίσιους (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), η κόντρα ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπαρτσελόνα που ισοβαθμούν στους 7 βαθμούς (25/11, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), καθώς και η «μάχη» ανάμεσα στις πανίσχυρες και πρωτοπόρες Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD). Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσια ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 25/11 ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Άγιαξ-Μπενφίκα (19:45, COSMOTE SPORT 2HD), Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD) και Μαρσέιγ-Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD). Την Τετάρτη 26/11 η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη θα υποδεχθεί τη Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, ενώ έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 5η Αγωνιστική)

Τρίτη 25/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Άγιαξ-Μπενφίκα (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νάπολι-Καραμπάγκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σλάβια Πράγας-Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 26/11, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 26/11