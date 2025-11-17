Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο Σαμπιονά
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 09:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο Σαμπιονά

Ο Ενγκολό Καντέ συνεχίζει την καριέρα του στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας και με τα «χρώματα» της Αλ Ιτιχάντ.

Το συμβόλαιο του θα λήξει τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο ο Γάλλος μέσος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο σαμπιονά.

Το περασμένο καλοκαίρι, η «νεοφώτιστη» Παρί FC επιχείρησε ανεπιτυχώς να τον αποκτήσει, ενώ μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Téléfoot» της γαλλικής τηλεόρασης, ο βραχύσωμος άσος, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Είμαι επικεντρωμένος στην χρονιά με την Αλ Ιτιχάντ. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει, αλλά αυτό που θέλω είναι να αξιοποιήσω στο έπακρο τα ποδοσφαιρικά χρόνια που έχω μπροστά μου. Και ελπίζω ότι θα είναι μια γεμάτη χρονιά από κάθε άποψη». Ερωτηθείς έαν θα μπορούσε να επιστρέψει για να παίξει στην Γαλλία, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής, απάντησε λακωνικά: «Ποτέ δεν ξέρεις»...



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Πολωνός Σίλβερτσακ σφυρίζει την αυλαία του ομίλου
13 λεπτά πριν Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Πολωνός Σίλβερτσακ σφυρίζει την αυλαία του ομίλου
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»
46 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο Σαμπιονά
1 ώρα πριν Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο Σαμπιονά
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved