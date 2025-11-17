Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 10:01
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (17/11).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπόρεσε να κάμψει τελικά την αντίσταση του μαχητικού Άρη στο «Telekom Center Athens» επικρατώντας 82-77 για την Greek Basketball League. «Σλούκας… εμπιστοσύνη» για την αρχηγική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ των «πράσινων».

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και παραδέχθηκε «Έκανα λάθος με Γιοβάνοβιτς», τη στιγμή που στην ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει «Οι πρώτες επαφές» για τις θέσεις που «καίνε».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Πολωνός Σίλβερτσακ σφυρίζει την αυλαία του ομίλου
14 λεπτά πριν Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Πολωνός Σίλβερτσακ σφυρίζει την αυλαία του ομίλου
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»
47 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο Σαμπιονά
1 ώρα πριν Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο Σαμπιονά
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved