Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (17/11) - «Σλούκας… εμπιστοσύνη»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπόρεσε να κάμψει τελικά την αντίσταση του μαχητικού Άρη στο «Telekom Center Athens» επικρατώντας 82-77 για την Greek Basketball League. «Σλούκας… εμπιστοσύνη» για την αρχηγική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ των «πράσινων».

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και παραδέχθηκε «Έκανα λάθος με Γιοβάνοβιτς», τη στιγμή που στην ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει «Οι πρώτες επαφές» για τις θέσεις που «καίνε».