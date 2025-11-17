NBA: Ρόκετς με ψυχή και… Σενγκούν, Σέλτικς με ψυχραιμία - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

AP Photo/Ashley Landis

Onsports Team

Το Χιούστον χρειάστηκε παράταση, αλλά απέδειξε για ακόμη μία φορά πως όταν ο Αλπερέν Σενγκούν και ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκονται σε μεγάλη βραδιά, είναι ικανό να λυγίσει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Οι Ρόκετς επικράτησαν με 117-113 του Ορλάντο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ντουράντ σημείωσε 35 πόντους και ο Σενγκούν πρόσθεσε ένα εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Καθοριστική, όμως, ήταν και η συμβολή των νεαρών Ριντ Σέπαρντ και Άμεν Τόμσον στο φινάλε. Ο πρώτος πρόσφερε 16 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο δεύτερος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ευστοχώντας στις κρίσιμες βολές που «σφράγισαν» το αποτέλεσμα. Σημαντική ήταν και η παρουσία των Στιβ Άνταμς (13 ριμπάουντ) και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ (10 π., 10 ριμπ.), με τους Ρόκετς να επικρατούν κατά κράτος στα ριμπάουντ με το επιβλητικό 60-38, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στη μάχη της παράτασης.

Από την άλλη πλευρά, το Ορλάντο πάλεψε χωρίς τους τραυματίες Πάολο Μπανκέρο και Τζέιλεν Σαγκς, στηριζόμενο κυρίως στους Φραντς Βάγκνερ (29 π.) και Ντέσμοντ Μπέιν (26 π.), όμως λύγισε στο φινάλε.

Αντέδρασαν, κράτησαν και νίκησαν οι Σέλτικς

Στη Βοστώνη, οι Σέλτικς έδειξαν χαρακτήρα και αντοχή, επικρατώντας με 121-118 των Κλίπερς, οι οποίοι γνώρισαν την έβδομη ήττα τους στα τελευταία οκτώ παιχνίδια. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν εξαιρετικός με 33 πόντους, ενώ ο Πέιτον Πρίτσαρντ προσέφερε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, τελειώνοντας με 30 πόντους και 8/13 τρίποντα.

Ο Ντέρικ Γουάιτ συμπλήρωσε την τριπλέτα των πρωταγωνιστών με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, σε ένα ματς όπου οι Σέλτικς άντεξαν την τρομερή αντεπίθεση των Κλίπερς, που επέστρεψαν από το -24. Με τρίποντο του Τζέιμς Χάρντεν στα 2,6’’ η διαφορά έπεσε στον πόντο (119-118), ωστόσο ο ψύχραιμος Πρίτσαρντ ευστόχησε σε δύο βολές και το τελευταίο άστοχο σουτ του Χάρντεν σφράγισε τη νίκη για τη Βοστώνη.

Οι Σέλτικς, με αυτή τη νίκη, έφτασαν τις τρεις στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια τους, δείχνοντας πως βρίσκουν ξανά ρυθμό την κατάλληλη στιγμή της σεζόν.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς 121-118

Σαν Αντόνιο Σπερς - Σακραμέντο Κινγκς 123-110

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μπρούκλιν Νετς 106-129

Χιούστον Ρόκετς - Ορλάντο Μάτζικ 117-113 (παρ.)

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 106-124

Ντάλας Μάβερικς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 138-133 (παρ.)

Φοίνιξ Σανς - Ατλάντα Χοκς 122-124

Γιούτα Τζαζ - Σικάγο Μπουλς 150-147 (παρ.)