Έρπη ο Χαλιμπέρτον, πρόβλημα για Πέισερς
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 15:59
NBA

Έρπη ο Χαλιμπέρτον, πρόβλημα για Πέισερς

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αντιμετωπίζει πρόβλημα που τον κρατάει εκτός ομάδας και οι Πέισερς προβληματίζονται με την απουσία του μεγάλου τους αστεριού. 

Ο Ρικ Καρλάιλ μίλησε για την κατάσταση του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον και έκανε γνωστό πως υποφέρει από έρπη. Κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα των Πέισερς αναμένεται να στερηθεί των υπηρεσιών του για αρκετό διάστημα. 

Θυμίζουμε πως ο αστέρας των Ιντιάνα Πέισερς δεν έχει αγωνιστεί φέτος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο Game 7 των περσινών τελικών.

Φέτος χωρίς τον Χαλιμπάρτον οι Πέισερς είναι… άλλη ομάδα και βρίσκονται στην τελευταία θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 15-43.



