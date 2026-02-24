Έρπη ο Χαλιμπέρτον, πρόβλημα για Πέισερς

Οnsports Τeam

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αντιμετωπίζει πρόβλημα που τον κρατάει εκτός ομάδας και οι Πέισερς προβληματίζονται με την απουσία του μεγάλου τους αστεριού.

Ο Ρικ Καρλάιλ μίλησε για την κατάσταση του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον και έκανε γνωστό πως υποφέρει από έρπη. Κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα των Πέισερς αναμένεται να στερηθεί των υπηρεσιών του για αρκετό διάστημα.

Θυμίζουμε πως ο αστέρας των Ιντιάνα Πέισερς δεν έχει αγωνιστεί φέτος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο Game 7 των περσινών τελικών.

Φέτος χωρίς τον Χαλιμπάρτον οι Πέισερς είναι… άλλη ομάδα και βρίσκονται στην τελευταία θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 15-43.